Hari Air Dunia 22 Maret 2024, Air Bersih di Indonesia Bocor 788 juta m3

Hari Air Dunia 2024 atau World Water Day yang jatuh pada 22 Maret 2024 mengangkat tema Memanfaatkan Air untuk Perdamaian.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Umum PBB pada 1992 menetapkan 22 Maret sebagai Hari Air Sedunia untuk memperingati dan meningkatkan kesadaran serta dukungan publik dalam upaya-upaya konservasi air dan usaha pengelolaan sumber-sumber air yang berkelanjutan.

Pada tahun ini, Hari Air Dunia 2024 mengusung tema Water for Peace, di mana pengelolaan dan pemanfaatan air yang adil dan berkelanjutan sangat penting karena dapat menciptakan perdamaian dan bahkan mencegah konflik.

PBB berharap Hari Air Dunia 2024 dapat menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi dunia internasional untuk menciptakan dampak positif, memperkuat sinergi, serta membangun ketahanan dalam menghadapi tantangan bersama terkait air.

PBB mencatat 2,2 miliar orang di dunia masih mengkonsumsi air minum yang tidak layak. Adapun, Pemerintah Indonesia menargetkan 100% akses air minum layak dan 15% akses air minum aman pada periode 2020-2024.

Pasalnya, Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) Tahun 2020 menyatakan bahwa akses kualitas air minum aman hanya sebesar 11,9% dan 40,8% masyarakat yang menggunakan sarana air minum bersumber dari air tanah (selain sarana air minum perpipaan dan depot air minum).

Selain itu sebanyak 14,8% rumah tangga di Indonesia menggunakan sumur gali untuk keperluan minum dengan tingkat risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi.

Laporan Proyeksi Ketersediaan Air oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan menyebutkan, ketersediaan air per kapita di Indonesia pada 2035 diprediksi tersisa 181.498 meter kubik per kapita per tahun, berkurang jauh dari ketersediaan pada 2010 yang mencapai 265.420 meter kubik per kapita per tahun.

Meski demikian ada sedikit kabar baik menyangkut air bersih di Indonesia. Laporan BPS terbaru bertajuk Statistik Air Bersih 2018—2022 yang diterbitkan 21 Desember 2023 mencatat produksi air bersih pada 2022 mencapai 5.267,5 juta meter kubik atau meningkat 0,28% dari produksi air bersih tahun sebelumnya.

Sayangnya, BPS juga mencatat volume kebocoran air bersih pada 2022 mencapai 788,4 juta meter kubik atau 175 dari produksi air bersih.

