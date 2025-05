Menguatkan Optimisme Emiten Ritel

Kinerja sejumlah emiten peritel yang cenderung bertumbuh pada 2024 memberi secercah harapan akan adanya pertumbuhan sektor ini ke depannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan daya beli, ketidakpastian kondisi ekonomi makro, hingga perubahan perilaku belanja masyarakat menjadi sederet tantangan yang memengaruhi emiten cyclical seperti sektor ritel.

Namun, kinerja sejumlah emiten peritel yang cenderung bertumbuh pada 2024 memberi secercah harapan akan adanya pertumbuhan sektor ini ke depannya.

Dari laporan keuangan 16 emiten yang dihimpun Bisnis, sejumlah 12 di antaranya mencatatkan peningkatan pendapatan. Secara nilai, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) atau Grup Alfamart mencatatkan nilai pendapatan tertinggi, yakni Rp118,22 triliun, naik 10,54% year-on-year (YoY) dari tahun sebelumnya Rp106,94 triliun.

Di sisi lain, emiten masih memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi kinerja bottom line. Tercatat, hanya ada delapan emiten yang mampu menumbuhkan laba, empat emiten membukukan penurunan laba, dua emiten memangkas kerugian, satu emiten berbalik laba, dan satu emiten berbalik rugi.

Bila mencermati kinerja sahamnya, 14 dari 16 emiten ritel mencatatkan penurunan performa secara year-to-date (YtD) per Rabu (16/4/2025) dan setahun terakhir. Bagi emiten yang mencatatkan laba, valuasinya secara price to earning ratio (PER) dan price to book value (PBV) semakin murah.

Kendati demikian, sejumlah emiten telah menyiapkan strategi agar industri ritel Tanah Air tetap bertumbuh, salah satunya dengan menambah jumlah gerai baru pada 2025 sebagai strategi meningkatkan pendapatan.