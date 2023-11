Paparan Film Suburkan Bibit-Bibit Perokok Muda

Bisnis.com, JAKARTA — Paparan rokok dan adegan merokok dalam film terbukti memengaruhi persepsi penonton terhadap rokok, sehingga mendorong remaja untuk menjadi perokok aktif. Pengenaan rating yang tepat dapat menjadi instrumen untuk menekan dampak negatif itu.

Berbagai jurnal telah mengungkap korelasi antara paparan adegan merokok dengan keputusan remaja untuk menjadi perokok aktif. Salah satunya jurnal Association of Established Smoking Among Adolescents With Timing of Exposure to Smoking Depicted in Movies yang ditulis oleh Brian A. Primack, Meghan R. Longacre, dkk.

Baca Juga : Gadis Kretek dan Kekhawatiran Merebaknya Perokok Baru

Dalam riset itu, 2.049 siswa yang tidak merokok dari 14 sekolah negeri di New Hampshire dan Vermont, Amerika Serikat menjadi responden. Tujuh tahun setelah survei awal, para peneliti memeriksa kembali dampak paparan rokok dalam tayangan film-film kepada para responden.

"Hasilnya, seperenam [17,3%] sampel berkembang menjadi perokok aktif," tertulis dalam riset Primack, Longacre, dkk. yang dikutip pada Selasa (14/11/2023).

Baca Juga : Akankah Saham Rokok Mengharum Efek Gadis Kretek?

Dari seluruh responden, remaja yang akhirnya menjadi perokok aktif 21,3% di antaranya adalah laki-laki dan 13,7% di antaranya adalah perempuan. Lalu, kelompok usia yang paling banyak menjadi perokok aktif adalah mereka yang mulai terpapar adegan merokok di usia 13 tahun, yakni 22,0%.

Terdapat sejumlah variabel juga yang memengaruhi tingkat merokok remaja terpapar adegan rokok di film. Misalnya, 27,0% responden perokok merupakan anak dari orang tua yang merokok, berbeda dengan 13,4% yang orang tuanya tidak merokok.