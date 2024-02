Berkenalan dengan Sosok Raja Tanah AS Asal China Chen Tianqiao

Bisnis.com, JAKARTA — Crazy Rich asal China Chen Tianqiao mencuri perhatian lantaran menjadi salah satu warga negara asing yang menjadi pemilik lahan tanah terbesar di Amerika Serikat (AS).

Forbes melaporkan Chen sebagai salah satu miliarder asal China dengan total nilai kekayaan bersih atau net worth senilai US$1 miliar. Dengan jumlah kekayaan itu, dia berada di posisi 2.540 daftar miliarder dunia untuk periode 2023.

Laporan Bloomberg menyebut Chen memperoleh 198.000 hektare lahan tanah hutan Oregon dari Fidelity National Financial Ventures. Dia merogoh kocek US$85 juta pada 2015.

Adapun, data pajak area Oregon per Desember 2023 menunjukkan penerima manfaat dari kepemilikan itu merupakan Shanda Asset Management

Dilansir dari laman resmi Shanda, investasi mereka tersebar mulai dari ekuitas, modal ventura, hingga real estat. Bersama sang istri Chrissy Luo, Chen memberikan sumbangan awal senilai US$115 juta untuk mendirikan Tianqiao and Chrissy Chen Institute for Neuroscience di California Institute of Technology pada 2016.