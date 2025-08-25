Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Berebut Internet Murah pada Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Tujuh perusahaan bersaing dalam lelang frekuensi 1,4 GHz untuk internet murah, dengan harga dasar Rp230 miliar di regional I, mencakup Jawa, Papua, dan Maluku.
Thomas Mola,Leo Dwi Jatmiko
Thomas Mola & Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 16:19
Share
Berebut Internet Murah pada Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Bisnis.com, JAKARTA -- Sebanyak 7 perusahaan bakal bersaing pada lelang frekuensi 1,4 GHz yang diarahkan untuk internet murah. Pemenang lelang frekuensi 1,4 GHz punya tambahan tenaga untuk memperluas basis pelanggan dan profitabilitas.

Selain operator seluler seperti PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL), PT Indosat Tbk. (ISAT), ada juga PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dan terakhir PT Netciti Persada.

Dengan kata lain, lelang frekuensi 1,4 GHz menjadi persaingan konglomerasi besar dan pemain baru yang berpotensi menjadi kuda hitam. Grup Telkom mengirim dua perwakilan TLKM dan Telkomsel. Begitu juga dengan Grup Sinar Mas melalui EXCL dan anak usaha DSSA. 

Konglomerasi itu akan bersaing dengan nama lain seperti WIFI atau Surge yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto; Fadel Muhammad, politisi dan pengusaha; dan Arwin Rasyid; mantan Dirut Telkom dan CIMB Niaga.

Dua lainnya ialah Indosat dan Netciti Persada. Nama pertama mungkin familiar, sementara yang kedua mungkin tidak banyak diketahui. Dalam catatan Bisnis.com, Netciti Persada merupakan perusahaan fiber to the home (FTTH) dan teknologi jaringan broadband berkecepatan tinggi. 

Perusahaan ini mengandalkan jaringan serat optik berkualitas tinggi untuk memberikan layanan Quad Play bernama Voice, Video, Data, dan CCTV berbasis broadband tanpa batasan kecepatan maupun kuota.

Harga Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Sebagai konteks, lelang frekuensi 1,4 GHz diarahkan untuk meningkatkan akses internet tetap dengan harga terjangkau berbasis broadband wireless access (BWA). Hal itu membuat harga penawaran dasar lelang menjadi salah satu titik vital. 

Pada lelang frekuensi ini, Komdigi membagi menjadi 3 regional dan mencakup 15 zona layanan. Setiap regional memiliki harga dasar lelang berbeda-beda. 

Informasi yang beredar harga penawaran dasar lelang frekuensi 1,4 GHz dibuka dengan harga Rp230 miliar untuk regional I yang meliputi Pulau Jawa, Papua, dan Maluku. 

Jika nilai dasar dibuka pada Rp230 miliar, maka nilai minimal yang diterima negara dari spektrum tersebut adalah Rp690 miliar untuk tahun pertama, dari regional I saja. 

Adapun, regional I merupakan regional paling bernilai dibandingkan regional II (Sumatra dan Bali) dan regional III (Kalimantan-Sulawesi). Pasalnya, mayoritas pengguna internet saat ini berada di Pulau Jawa. 

Data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) dari 229 juta pengguna internet Indonesia sebanyak 58% berada di Pulau Jawa, Disusul Sumatra (20,5%), Sulawesi (6,46%), Kalimantan (6,05%), Bali dan Nusa Tenggara (5,13%), serta Maluku dan Papua (3,71%).

Pada saat bersamaan, untuk regional II (Sumatra) dikabarkan nilai dasar lelang mencapai Rp40 miliar dan regional III (Sulawesi) nilainya mencapai Rp37 miliar. Dengan nilai tersebut, minimal pada tahun pertama pemerintah mengantongi Rp120 miliar dari Regional II dan Rp81 miliar dari Regional III.  

--------------------- 

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Thomas Mola & Leo Dwi Jatmiko
Editor : Thomas Mola

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor
Premium
5 menit yang lalu

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi
Premium
1 jam yang lalu

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Artikel Premium Lainnya

Infografik Lainnya

Berebut Internet Murah pada Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Berebut Internet Murah pada Lelang Frekuensi 1,4 GHz

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

Kekayaan Prajogo Pangestu Makin 'Hijau'

Kekayaan Prajogo Pangestu Makin 'Hijau'

Berita Terkini Lainnya

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata
Nasional
3 menit yang lalu

Demo 25 Agustus Ricuh! Massa Sempat Jebol Gerbang Pancasila DPR, Polisi Tembak Gas Air Mata

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor
News Insight
5 menit yang lalu

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025
Pajak
7 menit yang lalu

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran
Transportasi & Logistik
10 menit yang lalu

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H
Liga Inggris
15 menit yang lalu

Prediksi Skor Newcastle vs Liverpool 26 Agustus: Susunan Pemain, H2H

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

DPK Bank Makin Tebal, Nasabah Rajin Menabung?

Pilih-Pilih Reksa Dana dengan Return Paling Tebal

Pilih-Pilih Reksa Dana dengan Return Paling Tebal

Nasib Harta Warren Buffett Usai Umumkan Pensiun

Nasib Harta Warren Buffett Usai Umumkan Pensiun

Siap-Siap Cuan Dividen ANTM, PTBA, TINS Juli 2025

Siap-Siap Cuan Dividen ANTM, PTBA, TINS Juli 2025

Rambu Kuning Industri Otomotif, Penjualan Dekati Era Covid-19

Rambu Kuning Industri Otomotif, Penjualan Dekati Era Covid-19

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Lantik Wakil Ketua MA, Pejabat Tinggi dan Dubes
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Mandek

3

Harga Emas Antam dan UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Senin 25 Agustus 2025

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram